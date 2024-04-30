Матч Бавария – Реал Мадрид состоится сегодня, 30 апреля, на стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Смотреть игру онлайн можно на MEGOGO. Игру рассудит Клеман Тюрпен.

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Бавария провалила немецкий сезон, вылетев из Кубка от Саарбрюкена и проиграв чемпионство Байеру с неприличным отрывом. Эти неудачи стоили Томасу Тухелю работы, однако за все можно реабилитироваться на международной арене. Мюнхенцы, несмотря на скепсис сообщества и букмекеров, прошли Арсенал в четвертьфинале – причем заслуженно.

JA MAAAAAN! KIMMICH BRINGT UNS IN FÜHRUNG!



#FCBARS | 1-0 | 64' pic.twitter.com/Pp0iKQEOC0 — FC Bayern München (@FCBayern) April 17, 2024

Недаром говорят, что ЛЧ – это турнир Тухеля. На короткой дистанции ему удавалось превратить в единый механизм даже суперзвезд из ПСЖ. Проблемы возникают при игре в длинную, где сказывается нехватка свежих идей в атаке – а также его ужасные soft skills.

Вот и перед Реалом он устроил истерику, бурно отреагировав на острый выпад Ули Хёнесса об отсутствии желания развивать футболистов. Томас заявил, что почетный президент задел его тренерскую честь.

На футбольном поле у мюнхенцев сейчас все гораздо спокойнее. "Рекордмайстер" победил Айнтрахт и разгромил Унион, а Кейн забил 42-й гол в текущем сезоне во всех турнирах – и это в 42 матчах за Баварию. Всего же в его активе аж 400 голов.

Сегодня нападающий может побить рекорды Дэвида Бекхэма и Стивена Джеррарда по количеству результативных действий в ЛЧ среди английских футболистов (11; Харри пока что имеет только 10).

Но Бавария сильна не только Кейном. Сильным фактором является и Альянц Арена, причем конкретно в противостоянии с Реалом. "Сливочные" проиграли здесь в 9 матчах из 13-ти, пропустив аж 26 голов и забив лишь 18. Но это только историческая статистика.

Leon und Konni ranken die besten #UCL-Momente gegen Real Madrid! Was wäre eure Nr. 1️⃣ im Ranking? Lasst es uns in den Kommentaren wissen ️



Das ganze Video gibt es hier https://t.co/XdQguvNhX5#MiaSanMia #FCBayern #FCBRMA pic.twitter.com/YnU1Q03Cuj — FC Bayern München (@FCBayern) April 28, 2024

Говорить о каких-то других преимуществах Баварии над Реалом трудно. Так, команда отмечается тактической гибкостью и имеет чрезвычайно мощную группу атаки – но "королевский клуб" тоже может этим похвастаться. Оба коллектива не лучшие в обороне, но способны прессинговать в высокой интенсивности.

Зато можно отметить нестабильность Томаса Тухеля в гейм-менеджменте – с тем же Арсеналом коуч разочаровал в Лондоне, но показал мастер-класс дома. Похожая ситуация случилась и с Лацио. В чемпионате же Том грандиозно проваливал дуэли не только Хаби Алонсо, но и Дино Топмёллеру из Айнтрахта, причем в обоих случаях Баварию разгромили из-за неправильных решений тренера (но в субботу франкфуртов переехали полурезервом).

️ #Tuchel über den Gegner: "Es gibt klare Abläufe bei Real. Es ist ein Mix aus einer Mittelfeld-Raute und zwei Sechsern und zwei Zehnern. Es ist sehr flexibel, sehr ausgereift und total automatisiert."#FCBRMA pic.twitter.com/CtFXWrhAIE — FC Bayern München (@FCBayern) April 29, 2024

Кто точно разбирается в гейм-менеджменте, так это Карло Анчелотти. Показательным оказался ответный матч с Манчестер Сити, в котором все говорили о грандиозном отскоке. Оно то так – но мало кто заметил, как "сливочные" оборонялись. Они выставили максимально компактный 4-4-2, умело перестраивались на пятерку и выполняли ситуативные выдвижения на соперника с мячом (перестраивая партнеров).

Также следует отметить фантастическую эксплуатацию физухи Джуда. В поединке против Манчестер Сити на выезде хавбек выдал 146 высокоинтенсинвых действий с давлением на оппонента.

Кроме того, мадридцы умело тушили "пожары". Сначала нивелировали фактор сильной игры в Аканджи в опорной зоне, заставив Ман Сити искать другой вариант действий. Пеп попытался давить через левый фланг, выпустив Доку, но Карло сразу же бросил под него свежего Васкеса. Реал не дает возить себя в одном рисунке, заставляя соперника постоянно что-то придумывать по ходу игры – и для нынешней Баварии эта проблема может стать решающей.

В атаке Карло Анчелотти тоже демонстрирует интересные идеи. Например, в домашке против Манчестер Сити энтренадор отошел от привычной схемы с ромбом и сдвоил левый фланг, где одновременно действовали Винисиус и Родриго. Вообще, состав "сливочных" дает безграничное количество адаптаций, а его чрезвычайная сыгранность делает Мадрид топ-бойцом для ЛЧ.

В текущем турнире "королевский клуб" не проиграл ни один из 10 матчей, хотя с РБ Лейпцигом в 1/8 финала пришлось играть без профильных центрбеков. Общая же беспроигрышная серия Реала достигла 18 матчей. Лидеры при этом набрали хорошую форму – у Винисиуса 1 гол и 3 ассиста в последних пяти поединках, а Родриго забил 4 после международной паузы. И это при частых ротациях.

Кадровая ситуация

У Баварии есть проблемы. Во первых, это Мусиала – Джамал пропустил поединок с Айнтрахтом в субботу из-за боли в сухожилии. Томас Тухель заявил, что его попытаются восстановить до Реала, но гарантий не дал. Во-вторых, с Франкфуртом не вышли Сане и Гнабри, однако Серж уже восстановился.

По Лерою все будет решаться в день матча. Также остаются вопросы по Де Лигту, Лаймеру и Упамекано - Маттейса и Конрада в матче с Айнтрахтом заменили из-за травм, а Дайо подвернул голеностоп перед ним. Зато точно не сыграет травмированный Коман.

У Реала ситуация намного лучше. В лазарете только Алаба, а Карвахаль пропускает из-за перебора карточек. Также "королевский клуб" не рассчитывает на Куртуа, хотя Тибо уже восстановился – Карло Анчелотти заявил, что в Мюнхене выйдет Лунин.

Существует дилемма относительно позиции центрбека. Милитао восстановился, дважды вышел на замену (в частности, против Манчестер Сити) и провел полный поединок с Реал Сосьедадом – сыграл на ноль и без особых нареканий. Но готов ли он к Баварии? Если нет, то его позицию закроет Чуамени.

Ориентировочные составы на матч Бавария – Реал Мадрид

Бавария: Нойер – Киммих, Дайер, Ким, Дэвис – Горецка, Павлович – Мюллер, Шупо-Мотинг, Гнабри – Кейн

Реал Мадрид: Лунин – Васкес, Рюдигер, Чуамени, Менди – Вальверде, Камавинга, Кроос – Беллингем – Родриго, Винисиус

Прогноз букмекеров

Надежный букмекер FAVBET считает Баварию фаворитом первого полуфинала, но разница в коэффициентах совсем небольшая. На победу подопечных Томаса Тухеля дают 2.51, а на триумф мадридского Реала – 2.88. Ничья была оценена коэффициентом 3.60.

Специалисты ожидают на высокую результативность. Тотал больше 2.5 оценивается коэффициентом 1.69, аналогичный тотал меньше – 2.22. Гол Харри Кейна умножит вашу ставку на 2.30, а Винисиуса Жуниора – на 3.10.

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