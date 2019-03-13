Зидан провел первую тренировку после возвращения в Реал

Старый-новый главный тренер Реала Зинедин Зидан впервые провел занятие после своего возвращения.

Зинедин Зидан провел первую тренировку после своего возвращения на пост главного тренера мадридского Реала.

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Француз находился в творческом отпуске после того, как покинул Сантьяго Бернабеу прошлым летом после третьей победы в Лиге чемпионов подряд. Тем же летом из команды ушел ее многолетний лидер Криштиану Роналду.

Зидан подписал контракт до 2022 года с зарплатой 12 млн евро в год, что вдвое меньше, чем у наставника Атлетико Диего Симеоне.