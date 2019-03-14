Лига чемпионов: определились все участники 1/4 финала

Завершились все матчи 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2018/19 и определились участники следующего этапа соревнований.

После побед французского Лиона и мюнхенской Баварии определились все команды, которые будут играть в четвертьфинале ЛЧ.

Ливерпуль уверенно победил Баварию и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

Из восьми клубов, продолжающих претендовать на Кубок чемпионов, сразу четыре представляют Англию. В то же время Нидерланды, Португалия, Италия и Испания имеют по одному представителю.

Участники 1/4 финала турнира:

Аякс

Тоттенхэм

Порту

Манчестер Юнайтед

Манчестер Сити

Ювентус

Ливерпуль

Барселона

Отметим, что жеребьевка следующих стадии главного еврокубка состоится в ближайшую пятницу, 15 марта. А первые матчи на стадии четвертьфиналов состоятся 9-10 апреля, ответные – 16-17 апреля.

Барселона на классе разгромила Лион и стала единственным испанским клубом в 1/4 финала Лиги чемпионов