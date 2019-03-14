Лига чемпионов: определились все участники 1/4 финала

Завершились все матчи 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2018/19 и определились участники следующего этапа соревнований.
После побед французского Лиона и мюнхенской Баварии определились все команды, которые будут играть в четвертьфинале ЛЧ.
Ливерпуль уверенно победил Баварию и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов
Из восьми клубов, продолжающих претендовать на Кубок чемпионов, сразу четыре представляют Англию. В то же время Нидерланды, Португалия, Италия и Испания имеют по одному представителю.
Участники 1/4 финала турнира:
Аякс
Тоттенхэм
Порту
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
Ювентус
Ливерпуль
Барселона
Отметим, что жеребьевка следующих стадии главного еврокубка состоится в ближайшую пятницу, 15 марта. А первые матчи на стадии четвертьфиналов состоятся 9-10 апреля, ответные – 16-17 апреля.
Барселона на классе разгромила Лион и стала единственным испанским клубом в 1/4 финала Лиги чемпионов