Зидан после возвращения в Реал будет зарабатывать вдвое меньше, чем Симеоне

Старый-новый главный тренер Реала Зинедин Зидан будет зарабатывать вдвое меньше своего коллеги из Атлетико Диего Симеоне.

Стала известна зарплата Зинедина Зидана после его возвращения в мадридский Реал. По информации El Confidencial, француз будет зарабатывать в Мадриде 12 млн евро в год. В первый приход он получал 7,5 млн.

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Это вдвое меньше, чем у наставника Атлетико Диего Симеоне. Аргентинец получает 24 млн евро.

Напомним, контракт Зидана с "королевским клубом" рассчитан до 2022 года. Специалист возглавлял команду с 2016 по 2018 годы и выиграл 3 Лиги чемпионов подряд, в одном из финалов обыграв именно Атлетико в серии пенальти.