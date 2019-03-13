Сарри призывает игроков Челси к концентрации и критикует "катастрофическое" состояние газона на Олимпийском

Главный тренер Челси Маурицио Сарри считает, что команда не должна расслабляться в ответном матче против Динамо в 1/8 финала Лиги Европы.

"Самая большая опасность – недооценить соперника. Динамо – сильный оппонент, они хорошо играли в этой Лиге Европы, в частности, против Олимпиакоса. Мы должны выйти на поле с мыслью выиграть именно этот матч, а не с мыслью просто пройти дальше.

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Останусь ли я работать в Челси в следующем сезоне? Это еще очень далеко. Сейчас я думаю об игре с Динамо и матче АПЛ против Эвертона в воскресенье. Затем будет пауза на матчи сборных, после чего у нас будет еще много матчей до конца сезона.

Наша задача – финишировать в топ-4 в Премьер-лиге и дойти до финала Лиги Европы. Сыграет ли Хадсон-Одой с первых минут? У меня много хороших игроков, и я хочу видеть их всех на высшем уровне. Одой прогрессирует в последнее время, он будет в заявке, и будет ли играть он завтра – я сейчас этого еще не знаю. Сейчас я хочу, прежде всего, послать сигнал команде, завтрашняя игра очень важна и мы не должны сделать ошибку.

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Игуаин? После матча с Вулверхэмптоном он плохо себя чувствовал и врачи рекомендовали ему остаться дома.

Игроки говорили о плохом поле после тренировки? Действительно, это – катастрофа. Поле в плохом состоянии, оно опасно для игроков, и на таком поле трудно играть в хороший футбол. Но мы не имеем выбора. Я не понимаю, почему УЕФА позволяет играть на таких газонах.

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Думаю, что это проблема: как для нас, так и для Динамо. Возможно, это потому, что только недавно закончилась зима. Я играл на этом стадионе два года назад в сентябре и поле было в отличном состоянии", – сказал Сарри на предматчевой пресс-конференции в среду в Киеве.