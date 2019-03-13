Манчестер Сити продлил контракт с Бернарду Силвой до 2025 года

Бернарду Силва подписал новый контракт с Манчестер Сити.

Новое соглашение 24-летнего хавбека с английским клубом рассчитано до лета 2025 года, сообщает официальный сайт Манчестер Сити. Другие детали контракта не разглашаются.

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Напомним, португалец перешел в английский клуб в 2017-м году из Монако, за это время Силва принял участие в 93 матчах команды.

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В текущем сезоне в активе вингера 40 матчей за Манчестер Сити во всех турнирах, где португалец забил 9 голов и отдал 10 результативных передач.