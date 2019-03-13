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Динамо – Челси: предматчевая пресс-конференция Александра Хацкевича

17:23 239 Читати українською
Динамо – Челси: предматчевая пресс-конференция Александра Хацкевича
Александр Хацкевич / фото из соцсетей

Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич обещает, что команда будет атаковать и рисковать в матче 1/8 финала Лиги Европы с Челси.

 

"План на игру, конечно, есть. Нам нужно идти в атаку большими силами и рисковать в этой игре. Понятно, что три гола – достаточно хорошее преимущество для Челси. Но чудеса бывают и в футболе, и в жизни. И мы надеемся не только на чудо, а и на то, что удастся забить быстрый гол, а там уже, как говорится, игра сама подскажет, как дальше действовать.

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Конечно, нужно атаковать, но не забывать и об обороне. Все-таки игровая дисциплина должна быть на поле: и в атаке, и в обороне.

Мне удалось посмотреть первый тайм матча Челси с Вулверхэмптоном. Соперник Челси хорошо защищался, в первом тайме они практически не пересекали центр поля. Второй тайм посмотрел потом. В этом матче Челси имел полное преимущество. То, что они забили лишь на последних минутах, то это заслуга Вулверхэмптона. Но эта команда достаточно высоко находится в чемпионате Англии. Конечно, в Англии немного другая скорость футбола и принятия решений, чем в Украине.

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Кадровая ситуация не изменилась после последней игры с киевским Арсеналом. Вот играет Сидклей, все давно ждут этого, и вот, пожалуйста, надо показывать себя не с Арсеналом, а с Челси. А в нападении у нас есть джокер – это Гармаш. Кендзера уже с нами работает два дня, после матча с "канонирами". Русин еще с нами не тренировался. Кадар провел матч, а завтра будем смотреть по его состоянию. Тот же Шабанов очень хорошо его заменил.

Особых изменений по сравнению с матчем чемпионата против Арсенала у нас не будет. Завтра лидерами на поле должны быть все. Есть у нас опытные игроки, есть молодые, но каждому мы говорим, что они лидеры", – рассказал Хацкевич.

Источник: Футбол 24
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Динамо Киев - Челси Динамо Киев Динамо Киев Лига Европы Главное Александр Хацкевич Александр Хацкевич
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