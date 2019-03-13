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Барселона – Лион – видео голов

13 марта 23:30 1257 Читати українською
Барселона – Лион – видео голов
Барселона – Лион – видео голов

Барселона удвоила преимущество в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Лиона. Смотрите видео гола.

18’ Лионель Месси
31’ Филиппе Коутиньо
78’ Лионель Месси
81’ Жерар Пике
86’ Усман Дембеле
 
Люка Тусар 59’

На 17 минуте поединка защитник Лиона Джейсон Денаер сфолил в своей штрафной на Суаресе, главный арбитр матча назначил пенальти, который пошел пробивать Месси.

Аргентинец уверенно пробил паненкой по центру, голкипер Лиона Антони Лопеш прыгнул в левый от себя угол.

Видео гола Месси:

На 31-й минуте матча Барселона забила в позиционной атаке. Суарес получил пас на линии штрафной и вывел Коутинью на пустые ворота, бразилец не промахнулся – 2:0.

Видео гола Коутинью:

На пятьдесят восьмой минуте матча Люка Тусар после углового затолкал мяч в ворота Барселоны.

Видео гола Тусара:

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