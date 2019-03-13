Барселона – Лион – видео голов

Барселона удвоила преимущество в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Лиона. Смотрите видео гола.

На 17 минуте поединка защитник Лиона Джейсон Денаер сфолил в своей штрафной на Суаресе, главный арбитр матча назначил пенальти, который пошел пробивать Месси.

Аргентинец уверенно пробил паненкой по центру, голкипер Лиона Антони Лопеш прыгнул в левый от себя угол.

Видео гола Месси:

На 31-й минуте матча Барселона забила в позиционной атаке. Суарес получил пас на линии штрафной и вывел Коутинью на пустые ворота, бразилец не промахнулся – 2:0.

Видео гола Коутинью:

На пятьдесят восьмой минуте матча Люка Тусар после углового затолкал мяч в ворота Барселоны.

Видео гола Тусара: