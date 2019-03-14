Барселона на классе разгромила Лион и стала единственным испанским клубом в 1/4 финала Лиги чемпионов

Испанская Барселона переиграла французский Лион со счетом 5:1 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вышла в четвертьфинал. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Барселона взялась за дело с первых минут. "Блаугранас" уже в дебюте поединка зажали Лион на своей половине поля и высоким прессингом не давали "ткачам" ни единого шанса хотя бы пройти центральный круг. Первый момент возник уже на 4-й минуте, когда Месси классно пробил из-за пределов штрафной, но кипер гостей Антони Лопеш замечательным сейвом перевел мяч на угловой.

Барселона – Лион – видео голов

Через минуту Месси снова оказался в центре внимания, но его второй в матче удар уже не был стьоль опасным. Свою возможность получил и Ракитич, но под удар хорвата бросился Денайер. Классно выводил Месси на свидание с Лопешом Бускетс, но португальский кипер вовремя вышел из ворот и забрал мяч в ногах звездного аргентинца.

Однако, гол в ворота гостей назревал, и даже пять защитников, которых выпустил в старте наставник Лиона Бруно Женезио, не могли ничего с этим поделать. В конце концов, на 16-й минуте Суарес сыграл в стенку с партнером, ворвался в штрафную зону и упал в борьбе за мяч с Денайером. Польский арбитр Марциняк решил не тратить время на просмотр видеоповтора и решительно указал на точку – пенальти. Одиннадцатиметровый взялся выполнять Месси и элегантной "паненкой" отправил мяч в опустевшей после прыжка Лопеша в угол центр ворот – 1:0!

Барселона – Лион:онлайн-трансляция ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов – как это было

На удивление, Лион почти сразу имел возможность сравнять счет: Депай получил разрезную передачу от Муссы Дембеле, но вместо удара по диагонали в дальний угол начал искать партнеров и в конечном итоге вернул мяч Дембеле, а под удар экс-форварда Селтика отчаянно бросился Пике – только угловой.

А уже через минуту произошел самый обидный эпизод первого тайма. Филиппе Коутиньо на скорости влетел в Лопеша, и кипер остался лежать на газоне. Врачи "ткачей" минут 5 приводили в себя 28-летнего португальца и он даже ненадолго вернулся в игру. Но только для того, чтобы пропустить от каталонцев во второй раз. На 31-й минуте Артур нашел передачей из глубины поля Суареса, а Луис вытянул на себя вратаря и сбросил Коутиньо, который оказался перед пустыми воротами – 2:0!

Почти сразу после второго взятия ворот Лопеш жестами показал, что не сможет продолжить игру, и место между стойками занял Матью Горжлен. "Размочить" нового голкипера Барса могла уже 3 минуты спустя: после затяжной атаки "блаугранас" с несколькими потерями и отборами мяч в конце концов оказался у Суареса, но его удар в борьбе с защитником немного разминулся с дальней стойкой ворот Лиона. Под занавес тайма "ткачи" попытались перехватить инициативу, но несмотря на контроль мяча создать реальных возможностей забить ребята Женезио не сумели.

На старте второй половины игры Барселона могла похоронить последние надежды Лиона на выход в 1/4 финала ЛЧ. На 47-й минуте Артур пошел вперед, неожиданно выскочил один на один с Горжленом и отбросил мяч на Месси, который уже элегантно отправлял мяч в ворота, но Марсал вынес его с линии ворот.

Постепенно хозяева расслабились, а Лион начал готовить плацдарм для возможного подвига. "Ткачи" стали частыми гостями на чужой половине поля и начали регулярно создавать напряжение вблизи владений тер Штегена. Курьезный гол мог выйти у Менди, когда срезка превратила его подачу в удар в ближний угол, но кипер Барсы вытащил мяч из девятки.

И все же Лион забил. На 59-й минуте после суматохи в штрафной каталонцев мяч отскочил к Тусару, а тот спокойно принял и вторым касанием пробил тер Штегена метров с 10-ти – 2:1! Марциняк потратил минуты две на консультации с помощниками относительно возможного нарушения правил, но все-таки засчитал гол лионцев.

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Этот эпизод сильно оживил игру. Обе команды поняли, что нужно забивать еще, и заново приступили к созданию моментов. Так, на 63-й минуте Фекир мощным ударом пытался попасть в ближнюю девятку, но немного промахнулся. Тут же Депай бил в падении из пределов штрафной, но, к счастью, "блаугранас" не смог нанести акцентированного удара.

Закрепить свой успех, однако, Лион не сумел. А под занавес поединка Барселона продемонстрировали свой класс, забив три мяча без особых, внешне, усилий. Сначала Месси разобрался с обороной гостей и правой (!) пробил в нижний угол ворот – 3:1. А на 80-й минуте счет вообще стал разгромным. И снова Лионель в центре событий: он протянул мяч по правому флангу, а затем отдал выверенную передачу на Пике, которому лишь оставалось подставить ногу – 4:1!

Последние минуты матча после такого превратились в формальность, и Барса спокойно довела его до заслуженной победы, а жирную точку в избиении "ткачей" поставил их соотечественник Усман Дембеле, пробивший в одно касание после очередного ассиста Месси. Итак, 5:1 в пользу Барселоны, и теперь команда Вальверде остается последним бастионом Испании, ведь остальные тамошние гранды стадию 1/8 финала пройти не смогли...