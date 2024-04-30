Финансовый директор Украинской ассоциации футбола Евгения Сагайдак, которая выполняла эти функции при Андрее Павелко, сдала дела и покинула пост после окончания аудита, сообщает "ТаТоТаке".

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Новым надзирателем за средствами в УАФ стала Наталья Осколок, которая до этого работала в сфере бизнеса, занимая должности в финансовых департаментах различных компаний.

Напомним, недавно между Сагайдак и Александром Шевченко разгорелся скандал. Инцидент случился из-за инициативы вице-президента УАФ по своему усмотрению распоряжаться деньгами, которые сборная Украины заработала за выход на Евро-2024 и направить их на футзал. Евгения Сагайдак не позволила этого сделать, за что получила порцию словесных оскорблений и угроз. Ситуация уже переросла в производство, которое по факту письменного обращения открыли в Комитете по этике и Контрольно-дисциплинарном комитете УАФ. Также дело дошло до омбудсмена Украины.

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