"Если мы сыграем 44 игры против ПСЖ, то нам будет сложно выйти победителями. Но сейчас нам нужно сыграть только две игры – в них может случиться что угодно. Поэтому всё возможно. Нас не считают фаворитами? А разве на групповой стадии мы были фаворитами? А в противостоянии с Атлетико? Я вижу шанс. И пока он у нас есть, мы должны попытаться им воспользоваться. На данный момент мы, пожалуй, команда с наименьшим опытом. Но, возможно, и с наибольшим голодом.

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Остановить ПСЖ непросто. Думаю, каждый соперник стремится остановить Килиана Мбаппе, но это не всегда срабатывает. Нам нужно быть готовыми ко всему. Хорошо, что у нас уже есть определённый опыт противостояния этому сопернику. У нас есть четкий план того, что мы должны делать, но при этом мы не должны переусердствовать. Это будут две равные игры", – цитирует Терзича Kicker.

Матч Боруссия Д – ПСЖ состоится в среду, 1 мая.

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