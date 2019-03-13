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Динамо – Челси: "синие" прибыли в Киев – Сарри взял на матч Лиги Европы 21 игрока

19:12 201 Читати українською
Динамо – Челси: "синие" прибыли в Киев – Сарри взял на матч Лиги Европы 21 игрока
Маурицио Сарри / фото: ФК Челси

Главный тренер Челси Маурицио Сарри взял в Киев на матч Лиги Европы против Динамо 21 игрока.

 

"Пенсионеры" прибыли в Киев сильнейшим составом. Среди звезд команды нет только аргентинца Гонсало Игуаина.

Динамо – Челси: прогноз на матч Лиги Европы

Вратари: Аррисабалага, Кабальеро, Булка;

Защитники: Рюдигер, Кристенсен, Луис, Алонсо, Аспиликуэта, Эмерсон, Дзапакоста;

Полузащитники: Ампаду, Жоржинью, Канте, Баркли, Ковачич, Лофтус-Чик, Виллиан, Азар;

Нападающие: Педро, Жиру, Хадсон-Одой

Динамо – Челси: предматчевая пресс-конференция Александра Хацкевича

Напомним, что первый матч в Лондоне завершился уверенной победой хозяев 3:0. Ответный матч состоится в завтра, 14 марта, и начнется в 19:55.

Лондонці вже навіть встигли потренуватися на газоні НСК Олімпійський

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