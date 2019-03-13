Бернарду Силва: Я хочу играть только в Манчестер Сити

Хавбек Манчестер Сити Бернарду Силва прокомментировал продление контракта с "горожанами".

"Для меня большая честь продолжить свое соглашение с Манчестер Сити. Этот клуб дает все, что необходимо игроку, чтобы реализовать свои амбиции. Я хочу играть только здесь.

Манчестер Сити продлил контракт с Бернарду Силвой до 2025 года

Как только я услышал, что Манчестер Сити хочет, чтобы я остался дольше, я сразу принял решение. Я люблю этот клуб, менеджера, игроков и болельщиков.

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Стиль футбола, в который мы играем здесь, волнует меня, и я наполнен решимости выиграть больше трофеев. Сити дает мне лучший шанс сделать это", – цитирует Бернарду Силву официальный сайт "горожан".