Четыре африканские команды сыграют на чемпионате мира в США в следующем году.

Состоялись полуфиналы африканской Лиги чемпионов. Аль-Ахли разгромил Мазембе из ДР Конго и вышел в финал турнира. Это четвертый подряд финал для египетской команды, а в 2021-м и 2023-м годах Аль-Ахли выиграл турнир. В нынешнем финале Лиги чемпионов египтяне встретятся с Эсперансом, который обыграл Мамелоди Сандаунз. Матчи состоятся 19 и 26 мая.

Клубный ЧМ-2025: определились все участники турнира от Европы

От этого турнира напрямую зависело представительство Африки на Клубном чемпионате мира. Черному континенту выделили 4 места – для победителей каждой из четырех ЛЧ за период 2021-2024. Триумфы Аль-Ахли изменили расклад, Вакантные путевки отходят командам с наивысшим рейтингом. Таким образом уже определились все 4 африканских полпреда на Мундиале.

Аль-Ахли (Египет) – победитель ЛЧ-2021 и ЛЧ-2023

Видад (Марокко) – победитель ЛЧ-2022

Эсперанс (Тунис) – команда с самым высоким рейтингом или победитель ЛЧ-2024

Мамелоди (ЮАР) – команда с самым высоким рейтингом

На Клубный чемпионат мира уже вышли 26 команд. 12 из них представляют Европу, Окленд едет от Океании, еще четыре представителя Азии (известны три: Аль-Хиляль, Урава, Ульсан), пять от Северной Америки (известны три: Сиэтл, Леон, Монтеррей) и шесть от Южной Америки (известны три: Палмейрас, Фламенго, Флуминенсе).

Напомним, что Клубный ЧМ состоится с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. В соревновании примут участие 32 клуба из шести разных конфедераций. На турнире могут сыграть Андрей Лунин, Михаил Мудрик и Анатолий Трубин.