Ливерпуль уверенно победил Баварию и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

В рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов Ливерпуль благодаря голу Вирджила Ван Дейка и дублю Сайдьо Мане уверенно переиграл Баварию (1:3).

Матч начался очень тяжело и даже скучно, ведь обе команды боялись пропустить – каждый гол мог стать роковым. Впрочем, Бавария выглядела несколько активнее: к середине первого тайма мюнхенцы держали мяч около 70% игрового времени и создали первый момент уже на 9-й минуте, когда Алькантара пробил из-за пределов штрафной над перекладиной. Ситуация для гостей осложнилась травмой Хендерсона, который покинул поле на 13-й минуте. К особым проблемам это не привело – Ливерпуль и Бавария почти ничего не создавали.

На 25-й минуте дебютный удар по воротам нанёс Ливерпуль, но он прошел рядом со штангой – это Фирмино выстрелил из края штрафной. Следующий стал голевым: на 30-й минуте Садьйо Мане получил передачу от Милнера и одним разворотом убрал Рафинью и Нойера, который почему-то выбежал на помощь защитнику. Далее сенегальцу оставалось попасть в пустые ворота, тот и сделал – 0:1! На 34-й минуте гости могли и удвоить счёт, но мощный выстрел Эндрю Робертсона голкипер отбил.

Бавария особо не поднимала темп, поэтому казалось, что Ливерпуль держит ситуацию под контролем. Неожиданно на 39-й минуте Робертсон проспал рывок Гнабри за спину, а тот ворвался на правый край штрафной и прострелил под удар Левандовски. Жоэль Матип при попытке выбить передачу закатил мяч в собственные ворота – 1:1! После этого мюнхенцы провели неплохой отрезок, но ничего опаснее удара Алаы со штрафного в руки Алиссону создать не удалось.

После перерыва Ливерпуль заиграл намного сильнее, захватив инициативу и организовуя атаку за атакой. Уже на 50-й минуте англичане могли забить второй гол усилиями Салаха, которому удался шикарный выстрел метров с 20-ти в дальний угол – Нойер в прыжке парировал. Мюнхенцам удалось ответить прострелом Гнабри на 61-й, но до его замыкания Левандовски не хватило считанных сантиметров. В целом же Ливерпуль выглядел гораздо интереснее.

В середине второго тайма мерсисайдцы стали всё чаще исполнять угловые. На 68-й минуте это могло завершиться сухим листом в ворота хозяев, но Нойер снова спас свой клуб. Он перевёл мяч на другой корнер, но именно он стал роковым: Ван Дейк пришел в штрафную и замкнул подачу Милнера точным ударом головой – 1:2. Бавария сразу же пошла в атаку, но на 75-й минуте едва не попала в плен: Салах ворвался в штрафную, убрал Рафинью и пробил таким образом, что получилась классная передача на Мане – и снова Нойер вытащил мюнхенцев, выбив мяч ногой.

Бавария пыталась атаковать, но было заметно, что Ливерпуль уже не отпустит этот матч. Гости обстреливали ворота со средних дистанций, исполняли разного рода подачи и выглядели на порядок сильнее. Наконец, на 84-й минуте мерсисайдцы добили соперника: Салах классно перебросил мяч через Хуммельса точно на голову Мане, а тот с близкого расстояния замкнул в ворота – 1:3. Бавария капитулировала.

Таким образом, Ливерпуль одержал уверенную победу и стал четвертьфиналистом Лиги чемпионов 2018/2019.