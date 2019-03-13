Сидорчук: Хочется показать, что в Киеве есть команда

Капитан Динамо Сергей Сидорчук рассказал, что он с партнерами в матче Лиги Европы против Челси хотят продемонстрировать наличие характера и дать болельщикам надежду на будущее.

"В Англии все команды играют на высоких скоростях. Мы это почувствовали на себе, это достаточно трудно. Сравнить с Челси 2015 года? У команды другой тренер и другая концепция игры. Тогда был Моуринью. Сейчас они строят игру из короткий пас, много "стенок", у них быстрые футболисты.

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Что бы я сказал болельщикам, которые заполнят стадион? В первую очередь, не хочется говорить слова, а хочется показать это на поле. Хочется, чтобы болельщики, которые завтра будут идти со стадиона, шли с надеждой. Чтобы у них не было грустных мыслей. Хочется сыграть в футбол с хорошей командой, и показать, что в Киеве есть команда.

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Хотелось бы сыграть не по результату, чтобы он совсем не давил на нас. Такая установка была у нас сразу, и что будет две игры. В Лондоне был только первый тайм", – сказал Сидорчук.