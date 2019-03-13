toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига Европы
БАВАРИЯ - ЛИВЕРПУЛЬ ДИНАМО КИЕВ - ЧЕЛСИ БАРСЕЛОНА - ЛИОН ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Вербич не поможет Динамо в матче с Челси

15:27 136 Читати українською
Вербич не поможет Динамо в матче с Челси
Беньямин Вербич / UA-Footbal

Полузащитник киевского Динамо Беньямин Вербич пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против Челси.

 

Вингер киевского Динамо Беньямин Вербич не сыграет в завтрашнем матче Челси в 1/8 финала Лиги Европы в Киеве, о чем сообщил в своем Instagram.

Соль успешно прооперирован и начал реабилитацию после травмы

Словенец не успел восстановиться от ангины, из-за которой игрок пропустил матч 21-го тура УПЛ против Арсенал-Киев.

Динамо – Челси: Оуэн сделал прогноз на матч Лиги Европы

В нынешнем сезоне вингер провел за киевский клуб 29 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 4 результативные передачи.

Теги
Динамо Киев Динамо Киев Лига Европы Динамо Киев - Челси Беньямин Вербич Беньямин Вербич
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
31
мин
Бавария
22:00
Ливерпуль
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук