Вербич не поможет Динамо в матче с Челси

Полузащитник киевского Динамо Беньямин Вербич пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против Челси.

Вингер киевского Динамо Беньямин Вербич не сыграет в завтрашнем матче Челси в 1/8 финала Лиги Европы в Киеве, о чем сообщил в своем Instagram.

Соль успешно прооперирован и начал реабилитацию после травмы

Словенец не успел восстановиться от ангины, из-за которой игрок пропустил матч 21-го тура УПЛ против Арсенал-Киев.

Динамо – Челси: Оуэн сделал прогноз на матч Лиги Европы

В нынешнем сезоне вингер провел за киевский клуб 29 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 4 результативные передачи.