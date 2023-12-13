Украина

Андрей Шевченко официально стал кандидатом в президенты УАФ и сделал первое заявление о выборах. Верес официально уволил Лавриненко и назначил нового тренера.

Динамо нашло двойное усиление в УПЛ – безумные зарплатные требования украинца мешают планам ослабить конкурента. Суркис поразил трансферными планами и ждет денег за Цыганкова.

Лига чемпионов

Шахтер сегодня сыграет с Порту решающий матч Лиги чемпионов. "Горняки" прибыли в Португалию в статусе аутсайдера. Марино Пушич рассказал о выполненной цели в Европе, кадровых проблемах и главной силе команды.

МЮ вылетел из еврокубков после поражения от Баварии, заняв последнее место в группе Лиги чемпионов. Сэйвы Трубина помогли Бенфике спасти евровесну. Реал подарил Браге билет в Лигу Европы. Интер не смог выиграть группу, Копенгаген в плей-офф второй раз в истории, а Ланс отобрал у Севильи Лигу Европы.

Мир

Виктор Цыганков может оказаться в Тоттенхэме вместе с Забарным – источник раскрыл клаусулу украинской звезды Жироны. Артем Довбик провоцирует борьбу трех грандов Серии А – Жирона имеет единственный путь к сохранению бомбардира.

Бензема и Канте принесли Аль-Иттихаду победу в матче-открытии клубного ЧМ. Кьеллини объявил о завершении карьеры.