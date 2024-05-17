Как сообщает Marca, руководство "сливочных" предложит полузащитникам Тони Кроосу и Луке Модричу продлить действующие контракты еще на один год.

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Напомним, ранее была информация, что если бы немец решил уйти, то у Луки появился бы шанс остаться в команде. В противном случае 38-летний хорват должен был покинуть клуб. Очевидно, теперь планы изменились.

К слову, Лука Модрич присоединился к Реалу в 2012 году, а Тони Кроос – в 2014 году. Оба игрока в составе "сливочных" пять раз выигрывали Лигу чемпионов. В этом сезоне Модрич забил два гола и сделал восемь ассистов в 43 матчах. Кроос, со своей стороны, имеет один забитый мяч и девять результативных передач в 46 поединках.

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