Интер, Ювентус и Рома готовы побороться за 26-летнего нападающего сборной Украины, утверждает ElGolDigital.

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У всех трех есть проблемы с позицией центрфорварда, которые предстоит решать в летнее окно. Довбик за полгода в Жироне успел продемонстрировать отличные результаты – 8 голов и 6 ассистов в 16 матчах. Впрочем, каталонцы надеются сохранить своих ключевых игроков. Для этого им нужно доводить сенсационный сезон до выхода в ЛЧ, чтобы увеличить зарплату и создать еще лучшую "витрину" для звезд.

Контракт Довбика с Жироной рассчитан до 2028 года, цена по Transfermarkt составляет 15 млн евро.

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