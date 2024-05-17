Украина

Ребров огласил заявку сборной Украины на 3 матча перед Евро-2024. Ведущие бомбардиры и легионер из АПЛ оказались в резерве. Тренер озвучил сдержанные цели сборной на чемпионате Европы.

Для Мудрика сезон завершился после травмы в матче с Брайтоном. Михаил рассказал, поможет ли сборной Украины на Евро-2024.

Евро-2024

Германия официально огласила заявку на домашнее Евро-2024 – Нагельманн проигнорировал финалистов Лиги чемпионов. Дешам возьмет в сборную Франции трех травмированных игроков и Канте, которого не вызывал два года. Сборная Нидерландов также объявила заявку перед Евро-2024.

Наши за рубежом

Гол Яремчука в ворота Реала Сосьедад не засчитали. Роман имеет шанс остаться в Испании – аутсайдер готов приютить форварда, но фаворитом выступает 7-кратный чемпион.

Анчелотти определился с вратарем на финал Лиги чемпионов – известно, сколько игрового времени получит Лунин. Андрей может "предать" Реал и переехать в другой испанский гранд.