Главные новости 16 мая: заявка сборной Украины перед Евро-2024, Атлетико планирует перехватить Лунина
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 16 мая.
Украина
Ребров огласил заявку сборной Украины на 3 матча перед Евро-2024. Ведущие бомбардиры и легионер из АПЛ оказались в резерве. Тренер озвучил сдержанные цели сборной на чемпионате Европы.
Для Мудрика сезон завершился после травмы в матче с Брайтоном. Михаил рассказал, поможет ли сборной Украины на Евро-2024.
Евро-2024
Германия официально огласила заявку на домашнее Евро-2024 – Нагельманн проигнорировал финалистов Лиги чемпионов. Дешам возьмет в сборную Франции трех травмированных игроков и Канте, которого не вызывал два года. Сборная Нидерландов также объявила заявку перед Евро-2024.
Наши за рубежом
Гол Яремчука в ворота Реала Сосьедад не засчитали. Роман имеет шанс остаться в Испании – аутсайдер готов приютить форварда, но фаворитом выступает 7-кратный чемпион.
Анчелотти определился с вратарем на финал Лиги чемпионов – известно, сколько игрового времени получит Лунин. Андрей может "предать" Реал и переехать в другой испанский гранд.