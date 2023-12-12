Команда Марино Пушича накануне прибыла в польский Жешув, из аэропорта которого совершила перелет в Порту.

Донецкий Шахтер прибыл в Португалию, где уже в эту среду, 13 декабря, сыграет решающий матч в групповом этапе Лиги чемпионов против Порту. Об этом информирует клубная пресс-служба "горняков".

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"Привет, Португалия", – пишут "оранжево-черные" в своем Twitter-аккаунте, добавив видео из аэропорта. Также "горняки" опубликовали видео, где показали свой путь в Порту. "Шахтер отправляется в Португалию", – лаконично резюмировал Пятов.

Следует отметить, что Пушич взял на решающую дуэль 28 футболистов. Не успел восстановиться защитник "горняков" Ефим Конопля, который будет вынужден пропустить матч.

Напомним, матч Порту – Шахтер состоится 13 декабря, начало в 22:00 по киевскому времени. "Горнякам" нужна исключительно победа, а любой другой результат будет означать продолжение борьбы в плей-офф Лиги Европы.

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