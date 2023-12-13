"Футбол 24" вместе с партнером HLIBNY DAR рассказывает, как завершилась провальная еврокубковая кампания Манчестер Юнайтед.

После жеребьевки казалось, что Манчестер Юнайтед получил легкую группу, но "дьяволы" умудрились проиграть Галатасараю и Копенгагену. В последнем туре манкунианцам нужно было побеждать Баварию и надеяться на положительный результат параллельного матча.

Забитый лазарет МЮ пополнился Рашфордом и Марсьялем, поэтому у Эрика Тен Хага практически не было выбора, кого выпускать в старте. 11 травмированных – в первом тайме повреждения получили еще и Магуайр с Шоу. Юнайтед должен был добиться результата в условиях кадровой катастрофы.

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До перерыва команды играли почти без моментов. Бавария лениво атаковала, не форсировала особо события и включала скорости только тогда, когда соперник делал подарки. Самым острым был проход Сане. Но мюнхенцев можно понять – у них не было никакой турнирной мотивации.

У МЮ мотивация была, но не хватало ресурса, чтобы смело играть с Баварией. Англичане боялись раскрываться и старались как можно дольше сохранить нули, чтобы попытаться вырвать победу в финальном штурме.

Единственный вариант обострения от Юнайтед – креатив Антони. На фланге бразилец играл против авантюрного Дэвиса и медленного Кима, поэтому по возможности шел в дриблинг. Бруну понимал, что помощи ждать не стоит, и сам бил с невыгодных позиций.

Дождаться МЮ не удалось. В середине второго тайма Бавария забила. Коман побегал с мячом между соперниками, получил классный пас от Кейна и обыграл голкипера. После этого все стало ясно, а в параллельном матче победный гол забил Копенгаген.

Манчестер Юнайтед финиширует на последнем месте в группе А с одной победой (когда Онана потянул пенальти против Копенгагена на 90+7) и четырьмя очками. Выше "дьяволов" Галатасарай, который идет в Лигу Европы, и Копенгаген, который вместе с Баварией выходит в плей-офф Лиги чемпионов. Бавария ожидаемо выиграла группу.