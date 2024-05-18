Сербская Суперлига завершает сезон без сюрпризов на вершине таблицы. Две самые известные команды вышли в Лигу чемпионов.

Црвена Звезда в седьмой раз подряд стала чемпионом Сербии. К титулу команду привел бывший защитник Динамо – Александар Драгович был капитаном в этом сезоне.

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Стоит напомнить, что Звезду спонсирует "Газпром" – приспешник преступного российского режима. А клуб при первой возможности играет товарищеские матчи с Зенитом. Уже было четыре спарринга после начала полномасштабной войны против Украины.

УЕФА закрывает глаза на эти факты. Црвена Звезда будет играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне, стартуя с плей-офф раунда чемпионской квалификации.

Второе место в Сербии взял Партизан. Он начнет борьбу в ЛЧ-2024/25 со второго раунда нечемпионского отбора. Как и Динамо. Более того, Партизан может стать соперником киевлян. Динамо будет сеяным во время жеребьевки, а сербы – нет.