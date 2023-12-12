Шахтер 13 декабря на выезде встретится с Порту в 6 туре группового турнира Лиги чемпионов 2023/24. Какой прогноз букмекеров на матч, подскажет "Футбол 24".

Матч Порту – Шахтер состоится в среду, 13 декабря, на стадионе Драгау. Стартовый свисток румынского арбитра Иштвана Ковача прозвучит в 22:00 по Киеву. По итогам поединка станет известно, кто выйдет из группы H в 1/8 финала Лиги чемпионов. После 5 туров у Шахтера и Порту по 9 очков. Лидирует Барселона, у которой 12 баллов. Каталонцы уже добыли путевку в плей-офф ЛЧ, а в последнем туре сыграют с Антверпеном.

Шахтер объявил заявку на решающий матч ЛЧ против Порту – лидер "горняков" не успел восстановиться

Порту – Шахтер: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов 13 12 2023

Шахтер подходит к решающему матчу ЛЧ в статусе явного аутсайдера. Несмотря на победу "горняков" над Барселоной в 4-м туре, букмекеры все равно не верят в команду Марино Пушича. Авторитетная контора William Hill на успех "горняков" выставила коэффициент аж 6,50. Победа Порту оценена в 1,44, а ничья – в 4,50.

Специалисты bWin тоже не верят в Шахтер. На победу Порту предлагают поставить за 1,49. Коэффициент на триумф украинцев – 6,50. Ничью оценили в 4,50. На то, что забьют обе команды, выставили коэффициент 1,87. На то, что отметится только кто-то один – 1,82.

Матч первого тура между Шахтером и Порту в Гамбурге завершился победой португальцев со счетом 3:1. Завтрашняя игра также ожидается достаточно результативной. На стандартный тотал больше (2,5) у William Hill можно поставить с коэффициентом 1,67, а на соответствующий тотал меньше – 2,10.

Шахтер по итогам пяти туров набрал 9 очков и сохраняет шансы на плей-офф Лиги чемпионов. У Порту тоже 9 баллов, но чтобы занять второе место, "горнякам" нужна только победа. Ничья устроит португальцев, которые в таком случае финишируют вторыми благодаря преимуществу над Шахтером в очных матчах.

Матч года для Шахтера, МЮ в шаге от провала, кто выживет в "группе смерти" – все расклады перед решающим туром ЛЧ