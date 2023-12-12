"Обе команды изменились, но мы пережили очень много метаморфоз за последние два месяца, и Порту вырос в своей игре. Они очень хорошо сыграли на выезде против Барселоны. Очень интересное противостояние двух команд в игре, похожей на финал.

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Мы достигли нашей главной цели – остаться в Европе, но мы очень амбициозны и хотим добиться еще большего. Порту – очень стабильная команда, которую сложно обыграть и очень организованная. Ни нам, ни им это будет нелегко. Думаю, это будет самая сложная игра для обеих команд. Попробуем быть самими собой, но не наивными.

Не все готовы на 100%. Мы можем что-то изменить. Конопли нет, и после последней игры у некоторых игроков возникли проблемы. Трудно подготовиться. Посмотрим. У меня есть еще один день, чтобы принять решение. Такие игры требуют 100-процентной концентрации для достижения хорошего результата.

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Как я уже сказал, мы многое изменили за последние несколько месяцев, и команда отреагировала очень хорошо, и я очень доволен. Сила – это команда, команда делает людей, а не наоборот, мы вместе атакуем и защищаемся. Это наша главная сила. Это всегда целостная история, все части связаны друг с другом. Команда – это все и это то, что делают мои игроки. Я надеюсь, что они проявят гордость, смелость и сделают все, чтобы выиграть игру.

Мы профессиональная и очень амбициозная команда. Если вы так близко к выходу в плей-офф Лиги чемпионов, то хочется большего. И мы будем играть так, чтобы добиться своей цели. Хочу увидеть завтра эти амбиции на поле", – цитирует Пушича A Bola.

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