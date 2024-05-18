Определились финалисты плей-офф Чемпионшипа в сезоне-2023/24. Лидс и Саутгемптон могут вернуться в АПЛ.

Чемпионшип, плей-офф, полуфинал

Саутгемптон – Вест Бромвич – 3:1 (по сумме двух матчей – 3:1)

Голы: Смолбон, 49, Армстронг, 78, 85 (пен) – Седрик, 90+8

Лестер вернулся в АПЛ сразу после вылета, заняв первое место в Чемпионшипе. Вторую строчку забрал Ипсвич, а третью путевку разыгрывают четыре команды в плей-офф. В финал вышли прошлогодние участники Премьер-лиги: Лидс вчера разобрался с Норвичем, а Саутгемптон сегодня обыграл Вест Бромвич.

Первая половина противостояния между "святыми" и "дроздами" завершилась нулевой ничьей. Не забивали команды и в первом тайме ответного матча. Однако после перерыва Саутгемптон вырвал победу. Смолбон красивым ударом открыл счет, после чего Армстронг оформил дубль. ВБА ответил голом престижа.

Решающий поединок состоится 26 мая на Уэмбли.