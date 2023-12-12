"Я благодарен постоянным членам Украинской ассоциации футбола за их инициативу – выдвинуть мою кандидатуру на пост президента УАФ.

Шевченко официально стал кандидатом в президенты УАФ – список ассоциаций, поддержавших его выдвижение

Развитие футбола, развитие украинских спортсменов является важной и ответственной задачей, которая требует внимания. Особенно в ней нуждается позиция Украины на международной спортивной арене, защита наших прав, новые партнерства и горизонты, которые нас усилят.

Я благодарю за высказанное доверие и принимаю предложение баллотироваться на пост президента УАФ. Беру время на подготовку программы и подбор команды и планирую встретиться с представителями всех региональных федераций. О своих последующих шагах и решениях буду сообщать здесь, на своих официальных страницах", – написал Шевченко в Facebook.

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