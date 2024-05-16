Бразильский клуб в групповом этапе Кубка Либертадорес принимал эквадорский Индепендьенте. Игра завершилась победой Палмейраса со счетом 2:1. Впрочем, победа была омрачена травмой Эндрика.

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В середине второго тайма 17-летний нападающий получил повреждение. Он не смог самостоятельно покинуть поле и пришлось его выносить на носилках. Как сообщает AS, у Эндрика может быть мышечный разрыв. Восстановление в таком случае займет около трех недель, что поставит под сомнение его участие в Копа Америке.

Напомним, Эндрик принадлежит Реалу и должен присоединиться к "сливочным" летом во время предсезонной подготовки. В текущем сезоне за Палмейрас нападающий отыграл в 20 матчах, забив четыре гола и оформив два ассиста.

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