Президент Динамо Игорь Суркис рассказал, кого попытается подписать киевский клуб в зимнее трансферное окно, а также не скрывает удовольствия от выступлений бывших игроков киевлян в топ-чемпионатах.

– Трансферная политика. Ждать ли усиления Динамо?

– Я готов усиливать команду, но теми футболистами, которые будут, как говорится, усиливать игру команды, а не для галочки. Будем усиливать, но очень тяжело сегодня усилить Динамо игроками, которые хотели бы приехать сюда. Будем делать все, чтобы эти трансферы, необходимые главному тренеру, состоялись. У нас очень много людей, которых мы и до войны хотели пригласить, и сегодня хотим, но не все хотят ехать в Украину.

Внутренний рынок? Его мы тоже будем рассматривать, но я не вижу здесь тех футболистов. Только в Шахтере есть футболисты, которые могли бы значительно усилить Динамо. У нас есть молодежь, которая должна прогрессировать и рваться в первую команду.

– А как вам футболисты Полесья и Кривбасса?

– Футболисты Полесья и Кривбасса играют в Полесье и Кривбассе. Да, это мои конкуренты. Так сложилось, что война. Не было бы войны, поверьте мне, две команды сражались бы за первое место. Это Шахтер и Динамо Киев. Можете не сомневаться, что так бы и было. А так сложилась ситуация в стране, что идет война, то, прежде всего, нужно помогать нашим воинам, а затем думать о футболе.

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А когда закончится война, пойдут трансферы, которые были в Динамо раньше (если вы помните, потому что многие забыли). Были Вида, Драгович, Ленс, Теодорчик, Мбокани. Были очень качественные футболисты. И наши украинцы, тот же Яремчук, не попадали в состав.

У нас есть хорошая молодежь. Есть хороший 2006 год, 2-3 парня поедут на сборы с командой. Пономаренко, Михавко. Мы, прежде всего, должны посмотреть на своих ребят, дать им возможность играть в футбол. Это хорошо и для Динамо, и для сборной Украины. Мне очень приятно, когда Динамо занимает первое место в рейтинге по игровому времени своих питомцев.

А трансферы для трансферов мы делать не будем. Будем делать то, что хочет главный тренер. Мы уже купили Лонвейка, бразильца нашего (Витиньо – прим.), которые, как только ракета прилетела, сразу побежали по домам. Я просил Кендзеру и Вербича остаться, они не захотели. Семьи, мамы, папы – они боятся.

– Вы когда смотрите, как Цыганков ассистирует в Жироне...

– Я очень радуюсь за это, у меня очень хороший подписанный контракт. Я верю в то, что Цыганкова продадут за большие деньги. Многие журналисты говорят, что Динамо Киев невовремя его продало – мы все сделали вовремя. Мы получим большие деньги за Цыганкова. И Жирона, и мы.

– А в контракте Миколенко есть что-нибудь такое?

– И у Миколенко, и у Забарного. Все есть, – рассказал Игорь Суркис в комментарии Владимиру Зверову.

Напомним, на зимнюю паузу Динамо ушло на 5-м месте УПЛ, но имеет три матча в запасе. После последней игры против Оболони Александр Шовковский стал полноценным главным тренером, избавившись от приставки "исполняющий обязанности".

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