Украинский легионер из АПЛ не рвется на Евро-2024 – у него есть зуб на сборную Украины
Полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк по-философски относится к возможности сыграть не чемпионате Европы в Германии.
– У меня уже была возможность сыграть. Помню этот момент, когда война началась. Петраков вызвал меня в расширенный список, уже говорили ехать во Львов.
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Но потом кто-то вернулся и меня обратно. Там кто-то болел, Шахтер не отпускал своих игроков, то меня довызвали. Но я так и не доехал до Львова.
– И что тогда было?
– Ничего, в Днепре сидел.
– Разочарование?
– Немножко да.
– Как тебе молодое поколение этой сборной?
– Мне нравится, что те же Бражко, Судаков уже играют в составе. Для меня это пример, что нет страха поехать и кому-то что-то показать, играть.
– На твоей позиции играет очень много футболистов. Если Бражко и Степаненко снизу, то на восьмерке – Судаков, Малиновский, Пихаленок, Буяльский, Зинченко. Очень конкурентная позиция.
– Очень. Но жду своего шанса. Вызовут – покажу все, что умею. Думаю, если буду на постоянной основе играть в Брентфорде – у меня будет какой-то шанс в сборной.
– Евро уже скоро. Как смотришь на эту перспективу? Можно ли заскочить?
– Если будет место – заскочу. Если нет – подожду следующего Евро. Если будет такая возможность, буду очень рад. Но если нет – не разочаруюсь, потому что понимаю, что это жизнь, не может быть все, как ты хочешь, – сказал Ярмолюк в программе "Трендец".
Напомним, накануне Сергей Ребров внес Егора в резервный список сборной Украины на товарищеские матчи с Германией, Польшей и Молдовой.
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