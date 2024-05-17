– У меня уже была возможность сыграть. Помню этот момент, когда война началась. Петраков вызвал меня в расширенный список, уже говорили ехать во Львов.

Ярмолюк мог оказаться в Серии А – хавбек Брентфорда признался, кто спровадил его в АПЛ

Но потом кто-то вернулся и меня обратно. Там кто-то болел, Шахтер не отпускал своих игроков, то меня довызвали. Но я так и не доехал до Львова.

– И что тогда было?

– Ничего, в Днепре сидел.

– Разочарование?

– Немножко да.

– Как тебе молодое поколение этой сборной?

– Мне нравится, что те же Бражко, Судаков уже играют в составе. Для меня это пример, что нет страха поехать и кому-то что-то показать, играть.

– На твоей позиции играет очень много футболистов. Если Бражко и Степаненко снизу, то на восьмерке – Судаков, Малиновский, Пихаленок, Буяльский, Зинченко. Очень конкурентная позиция.

– Очень. Но жду своего шанса. Вызовут – покажу все, что умею. Думаю, если буду на постоянной основе играть в Брентфорде – у меня будет какой-то шанс в сборной.

– Евро уже скоро. Как смотришь на эту перспективу? Можно ли заскочить?

– Если будет место – заскочу. Если нет – подожду следующего Евро. Если будет такая возможность, буду очень рад. Но если нет – не разочаруюсь, потому что понимаю, что это жизнь, не может быть все, как ты хочешь, – сказал Ярмолюк в программе "Трендец".

Напомним, накануне Сергей Ребров внес Егора в резервный список сборной Украины на товарищеские матчи с Германией, Польшей и Молдовой.

Ребров огласил заявку сборной Украины на 3 матча перед Евро-2024 – ведущие бомбардиры и легионер из АПЛ в резерве