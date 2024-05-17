Ньюэллс Олд Бойз проиграл Депортиво Риэстра со счетом 0:1 в Кубке Аргентины. Этот матч стал первым в карьере для защитника Матео Аполонио на профессиональном уровне.

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Юноша, которому всего 14 лет и 29 дней, вышел на поле на 84 минуте. Аполонио стал самым молодым игроком в истории аргентинского футбола. Матео превзошел достижение Серхио Агуэро, который сыграл свой первый матч в возрасте 15 лет и 1 месяц.

К слову, легендарный Диего Марадона дебютировал в Аргентине в 15 лет и 11 месяцев в составе Архентинос Хуниорс в 1976 году.

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