Лига чемпионов. Групповой этап, 6 тур

Интер – Реал Сосьедад – 0:0

Копенгаген – Галатасарай – 1:0

Гол: Лерагер, 58

Матч лидеров группы D должен был определить, кто займет первое место. Интер и Реал Сосьедад досрочно завоевали путевки в плей-офф, но каждый хотел выиграть квартет, ведь это дает преимущество в 1/8 финале Лиги чемпионов – возможность сыграть против одной из команд, которая в своей группе стала второй. "Нерадзурри" нужно было только побеждать, испанцев устраивала даже ничья.

Хозяева Сан-Сиро без угрызений совести отдали мяч сопернику. В первом тайме процент владения у Реала Сосьедад достигал даже 80. Однако выгоды из этого баски не получили. Интер даже был острее. По крайней мере, он разок бил в створ ворот, а соперник – нет! Зато Сосьедад стал единственной командой в этой Лиге чемпионов, не пропустившей ни одного гола в первых таймах.

В конце концов Симоне Индзаги пришлось попробовать делать то, чего он не умеет, – играть первым номером. Массовые перестановки в атаке мало что изменили. Хоть немного развеселил публику Кубо. Японец "нарисовал" пенальти. Арбитр поверил, но есть VAR – все завершилось желтой за симуляцию. Оставшуюся часть матч Интер хоть и провел рядом с воротами соперника, но так и не забил. Реал Сосьедад остался первым благодаря лучшим дополнительным показателям.

Манчестер Юнайтед вылетел из еврокубков после поражения от Баварии, заняв последнее место в группе Лиги чемпионов

В группе А Копенгаген и Галатасарай боролись за вторую путевку в плей-офф. Первую себе забронировала Бавария. Победа в сегодняшнем матче выводила каждую из команд в 1/8. Наиболее опасным итогом была бы ничья. Тогда Манчестер Юнайтед сохранял шанс спасти групповой этап, если бы обыграл мюнхенцев. Надежда манкунианцев жила целый час, а затем Копенгаген забил. Защита турок провалилась, поэтому никто не помешал Лерагеру замкнуть прострел в пределах вратарской. В конце матча герой эпизода еще и заработал две желтые, подарив нервную концовку. Игра завершилась со счётом 1:0. Копенгаген во второй раз в своей истории вышел в плей-офф Лиги чемпионов. Перерыв длился 13 лет.