За последние 10 матчей Наполи победил лишь раз. Сегодня был очень важный поединок в контексте борьбы за еврокубки. Фиорентина и так была впереди, да еще и имеет игру в запасе, поэтому для "партенопейцев" три очка были необходимостью.

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Гости успешно начали игру, открыв счет на восьмой минуте. Это Ррахмани, который сегодня был капитаном, удачно пришел на угловой. Наполи удерживал преимущество до конца тайма, когда Фиорентина перевернула все за две минуты. Сначала шедевральный гол со штрафного забил Бираги. Следом с обороной разобрался Нзола, поэтому на перерыв "фиалки" ушли лидерами.

На старте второй половины Наполи сравнял. Теперь шедевр со штрафного в свой актив записал Хвича. Более шести лет в Серии А не было такого, чтобы обе команды забивали прямыми ударами со штрафных в одном матче. Интересно, что тогда это также была Фиоренитна, но играла она с Лацио.

Наполи после своего гола активнее пошел в атаку, где заметно не хватало Осимхена. В конце концов, шанс был. Политано попал в стойку ворот. Ближе к концу матча хозяева претендовали на пенальти. Главный арбитр поверил Белотти, а вот VAR – нет. В итоге, справедливая ничья. Наполи продолжил безвыигрышную серию и почти потерял шансы финишировать в зоне еврокубков. Сейчас пропуск в Лигу конференций достался бы именно Фиорентине, которая занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А.