Во вторник, 12 декабря, состоялся матч-открытие клубного ЧМ между Аль-Иттихадом и Окленд Сити (3:0).

Клубный ЧМ, 1-й раунд

Аль-Иттихад – Окленд Сити – 3:0

Голы: Ромариньо, 29, Канте, 34, Бензема, 40

Аль-Иттихад уверенно вышел во второй раунд клубного чемпионата мира, одолев чемпиона Океании из Новой Зеландии Окленд Сити со счётом 3:0.

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Все три мяча команда Марсело Гальярдо забила ещё в первом тайме: Ромариньо и Канте отправили мяч в сетку примерно с одной и той же дистанции – линии штрафной площади, а обладатель "Золотого мяча" 2022 года замкнул многоходовую комбинацию из пределов вратарской.

Во втором раунде турнира Аль-Иттихад сыграет с египетским Аль-Ахли и в случае успеха в этом раунде сразится в полуфинале с бразильским Флуминенсе.