Верес во второй половине сезона попытается спастись от вылета с другим главным тренером.

Ровенский клуб официально объявил об увольнении наставника Сергея Лавриненко. Такое решение было принято членами наблюдательного совета на нынешнем заседании.

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Лавриненко возглавил Верес только в июне этого года и успел провести 18 матчей – 3 победы, 6 ничьих и 9 поражений. Команда вылетела на стадии 1/8 финала Кубка Украины от Шахтера, а в чемпионате идет на предпоследнем месте. До Вереса Лавриненко 8 лет возглавлял Ингулец.

Новым тренером Вереса официально утвержден Олег Шандрук, до сих пор возглавлявший команду U-19. Его ассистентами стали Олег Герасимьюк, Юрий Кособуцкий и Роман Гандзин.

Это уже девятая тренерская отставка в УПЛ 2023/24. Ранее работу потеряли Александр Кучер (Днепр-1), Мирча Луческу (Динамо), Патрик ван Леувен (Шахтер), Ненад Лалатович и Валерий Кривенцов (оба – Заря), Александр Ковпак (ЛНЗ), Эдмар (Металлист 1925) и Владимир Шаран (Минай).

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