Журналист Игорь Бурбас назвал имя арбитра, задержанного недавно сотрудниками ТЦК в Одессе и рассказал о другом подобном случае.

"Задержание арбитра работниками ТЦК в Одессе – не единственный случай. Знаю о как минимум еще одном, который имел место ранее. Судья из Калуша (Ивано-Франковская обл.) Иван Салаш, который обычно работает в Первой лиге, был назначен четвертым на матч Второй лиги.

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Но после приезда (это была не Одесса, а город на западе страны) он так же был задержан. Из-за этого до стадиона так и не доехал, а игру пропустил. Его отпустили, но на следующий день.

После этих двух инцидентов, по моей информации, в Комитет арбитров УАФ массово поступают письма от судей ПФЛ с просьбой не назначать их на игры, поскольку им не предоставляют бронирование, и, соответственно, они не имеют никаких гарантий не быть задержанными прямо на вокзале.

УАФ имеет статус критически важной организации, но бронирование от мобилизации есть только у офисных работников Дома футбола. Арбитры же там даже не штатные работники", – написал Бурбас в своем Telegram-канале.

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* Судья ПФЛ Иван Салаш (Калуш)

* Судья ПФЛ Никита Богатырь (Запорожье)