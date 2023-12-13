"Футбол 24" вместе с партнером HLIBNY DAR рассказывает о триумфе украинского голкипера в важнейшем матче Лиги чемпионов УЕФА 2023/24.

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Поединок имел огромное значение как для Зальцбурга, так и для Бенфики. Австрийцы опережали португальцев на три очка, держась на третьей позиции – и у них была лучшая разница голов (-2 против – 6). Впрочем, если команда Трубина выиграла бы с разницей в два мяча, то именно она бы вышла в евровесну (благодаря более высокому количеству забитых голов).

Задача была понятна, вот только Бенфика еще не выиграла ни одного матча в текущем сезоне ЛЧ. Зальцбург же издевался над ней на "Да Луж", поэтому поверить в успех пиренейцев было непросто. Тем более неожиданным стал счет первого тайма – подопечные Роджера Шмидта вели со счетом 0:2.

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Выйти вперед гостям удалось усилиями Ди Марии. Анхель с углового закрутил мяч прямо в ворота! В компенсированное же время он запустил передачу на правый край штрафной, откуда точно пробил Рафа Силва. Бенфика могла и разгром оформить, если бы на старте встречи Рафа Силва воспользовался моментом на 13-й минуте – "орлы" разыграли 2-в-1 перед левым углом штрафной, нападающий вошел в периметр и зарядил над перекладиной.

С другой стороны, это были все моменты пиренейцев до перерыва. Зальцбург создал не намного больше. Вспоминается только опасный заброс на Доржелеса, в результате которого тот мог забивать с шести метров (но он не добрался до мяча), а также контратака на 39-й минуте. В ее завершении австрийцы раскатали 2-в-2, Ратков вошел на правый край штрафной и со второй попытки нанес удар. Трубин парировал!

В конце концов, отдыхать команды отправились при нулях на комфортном преимуществе Бенфики. В начале второго тайма оно могло стать разгромным, однако не хватило реализации. Муса не смог замкнуть прострел Мариу вдоль линии вратарской, а Рафа Силва после заброса в эту же зону пробил в голкипера.

Наказание за расточительство прилетело на 57-й минуте – Сучич бахнул из-за ме штрафной, а мяч с небольшим рикошетом от Араужу залетел в дальний угол. Без шансов для Трубина. 1:2! Теперь уже Зальцбург выходил в Лигу Европы.

Бенфика оправилась, создав вагон моментов. На 62-й минуте Отаменди подправлял еще один "сухой лист" Ди Марии (Шлагер спас), на 69-й Анхель переиграл Сучича и бахнул с линии штрафной – стойка сыграла за хозяев! Два супершанса на 70-х минутах запорол Рафа Силва – из центра штрафной пробил над воротами, с угла вратарской он попал в голкипера.

На 81-й Муса не смог нормально нанести удар с подачи Ди Марии, а на 84-й Невеш стрелял с дистанции мимо левого угла. Зальцбург огрызался: на 65-й минуте Фернандо влетел на правый край штрафной и пробил в Трубина, а на 75-й австрийцы забили гол – Сучич хряпнул метров с 25-ти, а мяч рикошетом от Койта ушел в противоход Трубину. К счастью для Анатолия, Койта находился в офсайде, поэтому счет не изменился.

Но Бенфика была явно активнее. На 90-й минуте только своевременный выход Шлагера спас от замыкания прострела Ди Марии, однако на 90+3-й "орлы" таки дожали соперника. Сработала замена Роджера Шмидта – Кабрал, который в Лиссабоне перессорился со всеми.

Тот вышел вместо Мариу и ровно через минуту прибежал на линию вратарской. Ди Мария же, получив заброс из глубины, покатил вдоль линии вратарской. На этот раз Шлягер на перехват не успел, а Кабрал пяткой перевел мяч в сетку! 1:3! Этот гол оказался последним.

Бенфика праздновала феерическую победу, прорвавшись в 1/16 Лиги Европы. Зальцбург же остается без евровесны.

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