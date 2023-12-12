Как стало известно Футбол 24, Динамо интересуется Максимом Брагару и Алексеем Гуцуляком. Лидер СК Днепр-1 готов подписать предварительный контракт с "бело-синими" уже зимой.

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Главная преграда перехода – чрезмерные финансовые аппетиты игрока. Гуцуляк хочет зарабатывать 40-50 тысяч евро в месяц. Другой вариант – зарубежная команда.

Что касается Максима Брагару, то его переход будет оформить проще, потому что у Динамо хорошие отношения с вице-президентом Черноморца Владимиром Генинсоном, а финансовые требования "моряков" гораздо скромнее.

Стоит отметить, интерес Динамо к Брагару подтверждает и украинский журналист Виктор Вацко, заявивший о возможном трансфере в авторской программе "Вацко Live".

Напомним, Динамо идет на 5 строчке турнирной таблицы УПЛ, набрав 28 турнирных пунктов после 14 сыгранных матчей. СК Днепр-1 занимает второе место чемпионата, имея в своем активе 34 балла после 17 сыгранных матчей.

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