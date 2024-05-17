"В Украину приезжают высокопоставленные западные политики, они нас поддерживают, но надо больше. Ввели бы войска – другое дело! У нас не хватает людей. Очень многие просто сбежали из Украины, тонут в Тисе. Я этого не понимаю.

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Ну как можно бросить в трудный момент свою родину? Я с начала полномасштабной войны сижу в Киеве. Пусть будет, что будет, я готов ко всему! Но у меня и в мыслях не было куда-то бежать, хотя мне предлагали. Я на сутки только могу на Закарпатье съездить, посетить могилы родителей и братьев. Все!

Даже если бы эта сволочь российская зашла в Киев, я бы никуда не поехал. Пусть мне дадут оружие – буду воевать. Стрелять я умею. Я свою страну до последнего буду защищать.

Смог бы я выстрелить в россиянина? В мирного не стал бы, а на поле боя – да! Российский солдат – это мой враг. Тут или он меня, или я его.

А насчет брони от мобилизации... Топовые украинские футболисты должны играть, но по блату набирать не надо. В заявке украинских клубов достаточно иметь 20 игроков, не более. Этого достаточно. У нас не Англия, где через три дня играют. Остальным, от 25 лет, надо брать оружие в руки и защищать нашу страну. Ну, не хватает у нас людей в армии! Каждому из нас придется воевать", – сказал Сабо в комментарии FanDay.

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