Центральный защитник Джорджо Кьеллини решил попрощаться с футболом. Ветеран объявил о завершении игровой карьеры в своём Instagram. "Футбол, ты был самым красивым и интенсивным путешествием в моей жизни. Ты был для меня всем. С тобой я прошел уникальный и незабываемый путь. Но теперь пришло время начать новые главы, столкнуться с новыми задачами и написать новые, важные и интересные страницы жизни", – написал ветеран.

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Последним клубом Кьеллини стал Лос-Анджелес. Ранее Джорджо также поиграл за Ливорно и Фиорентину, а в составе Ювентуса стал клубной легендой. Он провёл за "Старую синьору" около 500 матчей, и 9 раз становился чемпионом Италии. Также на счету бывшего защитника 5 побед в Кубке Италии и столько же – в Суперкубке страны. Он дважды играл в финалах Лиги чемпионов, но главный европейский турнир Кьеллини так и не покорился.

Джорджо компенсировал эти неудачи победой на Евро-2020 в составе сборной Италии.