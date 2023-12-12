Цыганков может оказаться в Тоттенхэме вместе с Забарным – источник раскрыл клаусулу украинской звезды Жироны
Тоттенхэм во время зимнего трансферного окна может стать самым украинским клубом АПЛ.
Виктор Цыганков входит в список трансферных целей "шпор", утверждает Futbol Total.
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Тоттенхэм уже в январе готов активировать клаусулу на 30 млн евро, которая якобы есть в контракте украинского вингера Жироны. Сами каталонцы год назад приобрели Цыганкова у Динамо за 5 млн евро+50% из последующей продажи. Украинец хорошо проявляет себя в Испании – 6 голов и 9 ассистов в 35 матчах.
К слову, Тоттенхэм связывают с еще одним воспитанником Динамо и игроком сборной Украины – Ильей Забарным, который выступает за Борнмут.
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