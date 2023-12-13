Україна

Андрій Шевченко офіційно став кандидатом у президенти УАФ та зробив першу заяву про вибори. Верес офіційно звільнив Лавриненка і призначив нового тренера.

Динамо знайшло подвійне підсилення в УПЛ – шалені зарплатні вимоги українця заважають планам послабити конкурента. Суркіс вразив трансферними планами і чекає грошей за Циганкова.

Ліга чемпіонів

Шахтар сьогодні зіграє з Порту вирішальний матч Ліги чемпіонів. "Гірники" прибули до Португалії в статусі аутсайдера. Маріно Пушіч розповів про виконану ціль у Європі, кадрові проблеми та головну силу команди.

МЮ вилетів з єврокубків після поразки від Баварії, посівши останнє місце в групі Ліги чемпіонів. Сейви Трубіна допомогли Бенфіці врятувати євровесну. Реал подарував Бразі квиток у Лігу Європи. Інтер не зміг виграти групу, Копенгаген у плей-офф вдруге в історії, а Ланс відібрав у Севільї Лігу Європи.

Світ

Віктор Циганков може опинитися в Тоттенхемі разом зі Забарним – джерело розкрило клаусулу української зірки Жирони. Артем Довбик провокує боротьбу трьох грандів Серії А – Жирона має єдиний шлях зберегти бомбардира.

Бензема і Канте принесли Аль-Іттіхаду перемогу в матчі-відкритті клубного ЧС. К'єлліні оголосив про завершення кар'єри.