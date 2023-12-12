Бывший игрок и тренер сборной Украины Андрей Шевченко выполнил условия для участия в выборах президента УАФ.

Внеочередной конгресс УАФ состоится 25 января. На нем изберут нового президента организации. Срок подачи заявок от кандидатов – до 25 декабря, но выдвижение Андрея Шевченко произошло задолго до дедлайна.

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"По состоянию на 12 декабря 2023 года администрация Украинской ассоциации футбола получила протоколы заседаний руководящих органов 14-х постоянных членов УАФ. Все они выдвинули для избрания президентом УАФ Андрея Николаевича Шевченко – обладателя "Золотого мяча-2004", – говорится в сообщении пресс-службы УАФ.

Согласно уставу, президентом УАФ может быть избран любой дееспособный чеовек в возрасте не более 70-ти лет, который является гражданином Украины и делегатом конгресса. Кандидатура по избранию президентом УАФ предлагается любым постоянным членом УАФ и должна иметь минимальную поддержку со стороны не менее 1/3 постоянных членов УАФ (всего 27 организаций).

Члены УАФ, выдвигающие Андрея Шевченко кандидатом на избрание президентом УАФ по состоянию на 12 декабря 2023 года:

Киевское объединение ассоциаций футбола

Запорожская областная ассоциация футбола

Луганская областная ассоциация футбола

Ассоциация футбола Донецкой области

Ассоциация футбола Николаевской области

Одесская областная футбольная ассоциация

Житомирская областная ассоциация футбола

Ассоциация футбола Тернопольщины

Ассоциация футбола АР Крым и Севастополя

Черкасская областная ассоциация футбола

Хмельницкая областная ассоциация футбола

Ассоциация футбола Сумской области

Ассоциация футбола Днепропетровской области

Черниговская областная ассоциация футбола