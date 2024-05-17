В последний день весны 2021-го дортмундская Боруссия объявила о подписании 23-летнего вратаря Грегора Кобеля. Прошло три года и теперь кипера "шмелей" ждет матч всей жизни.

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Лидер по количеству "сухих" матчей (6), лидер по количеству сейвов (45), лидер по количеству предотвращенных голов (5,57) – Грегор Кобель проводит выдающийся сезон в Лиге чемпионов и является одним из тех футболистов, который буквально вытащил Дортмунд в третий в клубной истории финал ЛЧ.

Путь швейцарского вратаря на вершину – чрезвычайно последовательный и структурированный. Кобель целенаправленно и постепенно приближался к своему максимуму, который мы имели возможность наблюдать в обоих полуфиналах с ПСЖ. Впереди у Грегора еще более важный поединок. И если он проведет его на таком же уровне, то может выиграть для команды трофей.

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Боруссия приглашала Кобеля с перспективой того, что вскоре он станет первым номером и превзойдет Романа Бюрки и Марвина Хица. В Дортмунде сформировался уникальный треугольник швейцарских вратарей, который в итоге выиграл самый молодой из трио.

"Кобель или Зоммер? Для меня – Кобель. Конечно, я был разочарован, когда мне сказали, что Грегор будет первым номером. Но через некоторое время мне пришлось признать и сказать представителям клуба: "Вы приняли правильное решение". Я почувствовал, как работает Грегор, увидел его талант. Он невероятно хороший вратарь", – говорил о своем конкуренте Марвин Хиц.

Кобель всегда видел себя в воротах. В родном Цюрихе парень записался на футбол по примеру старших друзей. "Наверное, это не совсем нормально, но мне просто нравилось бросаться за мячом, – с улыбкой рассказывал Кобель о старте вратарского пути. – Однако это хорошо получалось у меня с самого начала. Я никогда не играл в поле. Однажды стал в ворота и больше не покидал их".

Спортивная карьера Грегора была вопросом времени. Неизвестным лишь оставался вид спорта, который выберет парень. Он занимался всем: от сноубординга до тенниса. Но наиболее реальным занятием был хоккей. Все же отец Грегора – Петер – профессиональный хоккеист, выступавший за ряд швейцарских клубов. Однако затянуть сына в свой спорт Петеру не удалось. Он не сразу одобрил выбор малого, но не убеждал его попробовать себя в хоккее.

С другой стороны, Грегор вспоминает, что как раз отец заложил ему основы профессионализма и дал немало полезных советов. Тренеры, которые работали с Кобелем, неоднократно отмечали аналитические способности кипера. Сам Грегор объясняет это спецификой вратарской позиции:

Нас тяжело сравнивать с полевыми игроками. Нам приходится намного меньше участвовать в игре. Я меньше прикасаюсь к мячу, поэтому это означает, что я имею другой подход к игре и должен сохранять высокий уровень концентрации. Когда ты играешь за такую команду, как Боруссия, у тебя может быть не так много работы, однако ты всегда должен быть начеку. Вратарь имеет чутьбольше времени на размышления в течение матча, поэтому психологический аспект является ключевым элементом вратарской игры.

Помогает Кобелю в этом компоненте чтение книг. Партнеры Грегора в команде отмечают, что он не из тех, кто проводит много времени за PlayStation (кипер даже говорил, что предпочитает именно реальные книги, а не их электронные версии). "Самая важная часть тела для вратаря? Голова! Руки важны, но вратарям нужно много думать", – объясняет Грегор.

В то же время ради футбола Кобелю пришлось пойти на жертвы и даже бросить учебу в школе. 16-летнему парню предложили вариант с Хоффенхаймом, где он мог развиваться лучше, чем в Грассхоппере. Поэтому Грегор оставил дом и уехал в соседнюю Германию.

За годы в структуре Хоффенхайма швейцарец провел лишь один поединок на уровне Бундеслиги. Выиграть конкуренцию у мощного Оливера Бауманна, которому доверял Юлиан Нагельсманн, ему не удалось, поэтому, вариант с арендой в Аугсбург выглядел вполне логично. Другое дело, что первый серьезный опыт оказался довольно болезненным. Новая команда Кобеля изо всех сил пыталась спасти место в Бундеслиге, но стабильно много пропускала.

В 16 матчах за Аугсбург швейцарец пропустил 42 мяча. А последний поединок оказался едва ли не худшим в карьере Кобеля – поражение 1:8 Вольфсбургу. Впрочем, кипер набил в аренде достаточно шишек, поэтому в следующей своей команде, Штутгарте, ситуация существенно улучшилась. У Грегора снова было много работы, но в воротах середняка лиги он чувствовал себя комфортнее.

"Моя карьера не спланирована сценаристом. Я всегда сосредотачивался на саморазвитии, и я сознательно искал ситуации с давлением. Для вратаря такой опыт является особенно полезным. Чем больше сложных моментов вы переживаете, тем взрослее становитесь. А все остальное сложилось органично. Хоффенхайм – Аугсбург – Штутгарт, это было логичное развитие. Переход в Дортмунд был большим шагом", – говорил Кобель.

Однажды швейцарские журналисты попросили Грегора охарактеризовать лучшего голкипера мира, на что тот ответил: "Если вы хотите сформулировать это одним словом, у вас ничего не получится. Я хочу стать лучшим вратарем, каким только могу быть. Это включает много факторов: голову, тело, а также команду. Все в комплексе". Кажется, Грегор приближается к своему идеалу. Он уже является топ-вратарем, играет в великой команде. А победа в Лиге чемпионов только дополнит этот образ.