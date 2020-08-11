Главные новости футбола 10 августа: первый трансфер Динамо при Луческу, определились два полуфиналиста Лиги Европы

Лига Европы

Стали известны первые полуфиналисты Лиги Европы 2019/20. Интер обыграл Байер и ждет Шахтер в 1/2 финала, а Манчестер Юнайтед лишь в экстра-тайме дожал Копенгаген благодаря голу с пенальти.

Шахтер прибыл в Германию на поединок ЛЕ против Базеля – известен список Луиша Каштру на четвертьфинал. Также португальский тренер дал традиционную предматчевую пресс-конференцию.

Украина

Динамо подписало первого новичка в эпоху Мирчи Луческу. Им стал защитник Леха Владимир Костевич, который в свое время выступал за Карпаты. Правда, левый бек присоединится к киевлянам только в январе на правах свободного агента после истечения контракта с польским клубом. Впрочем, позже появилась информация, что Костевич может перейти в Динамо еще этим летом.

Также киевляне объявили об изменениях в тренерском штабе. Бывший ассистент Алексея Михайличенко назначен в молодежную команду.

Андрей Павелко сдал положительный тест на COVID-19. Об этом сообщил сам президент УАФ. Также заболел полузащитник Зари и сборной Украины Дмитрий Иванисеня.

УПЛ официально утвердила календарь сезона 2020/21 – Шахтер и Динамо сыграют между собой нескоро.

Мир

В штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка второго раунда квалификации Лиги чемпионов и первого раунда Лиги Европы. Украинские представители получили тяжелых оппонентов – результаты жеребьевки.

Ливерпуль объявил о переходе первого новичка в летнее трансферное окно. Серьезный трансфер и в Испании – Реал отдал игрока в аренду. А вот Челси официально попрощался с двумя игроками, а Боруссия Д объявила, что Джейдон Санчо остается в клубе.

Коронавирус в мадридском Атлетико – двое игроков пропустят четвертьфинал Лиги чемпионов.