Динамо оформило первый трансфер при Луческу – есть важный нюанс

Киевское Динамо объявило о подписании предварительного контракта с защитником польского Леха Владимиром Костевичем.

Костевич подписал контракт с Динамо, который вступит в силу с 1 января 2021 согласно регламенту ФИФА, сообщает официальный сайт киевлян.

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Отмечается, что соглашение 27-летнего игрока обороны с польским Лехом действует до 31 декабря 2020 года. Срок соглашения Костевича с Динамо составляет 3 года.

Напомним, Костевич является воспитанником Карпат, а с 2017 года выступает в составе Леха. В прошлом сезоне украинец провел 32 поединка за польский клуб, записав в свой актив гол и 6 ассистов.

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