Шахтер – Базель: предматчевая пресс-конференция Луиша Каштру

"Команда должна быть очень сплоченной. Любая ошибка может стать роковой. Необходимо надежно играть в обороне, чтобы игроки атаки могли чувствовать себя спокойнее. Команда должна быть очень компактной.

Шахтер – Базель: прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы

Кого бы хотел в будущие соперники? Я не смотрю так далеко вперед. В нашей голове сейчас только Базель. Сейчас для меня нет разницы, с кем играть дальше. Только эта команда, и только на этот матч мы настроены. Потом поговорим об этом, если будет основание.

Обе команды будут расценивать этот матч как финал. И мы будем стремиться пройти дальше, и Базель. Конечно, как в четвертьфинале, так и в полуфинале психологически сложно играть без болельщиков. Мы привыкли, что эти раунды играются в два матча. Сейчас есть 90 минут, или 120, если что-то пойдет не так.

Тренируем ли мы пенальти? Мы тренируем все, что связано с предстоящей игрой", – сказал Каштру на предматчевой пресс-конференции в понедельник в Гельзенкирхене.

Напомним, четвертьфинальная встреча Лиги Европы "горняков" и Базеля состоится в Германии 11 августа, начало 22:00.

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