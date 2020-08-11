Манчестер Юнайтед в экстра-тайме дожал Копенгаген и вышел в полуфинал Лиги Европы

Манчестер Юнайтед не без труда победил Копенгаген (1:0) в 1/4 финала Лиги Европы 2019/20. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Манчестер Юнайтед – Копенгаген стартовал в 22:00. Поединок проходил в Кельне – там же 21 августа пройдет и финал Лиги Европы 2019/20. В 1/8 финала МЮ без проблем разбил австрийский ЛАСК (7:1 по сумме двух матчей), а Копенгаген после минимального выездного поражения от Истанбул Башакшехира взял уверенный реванш дома – 3:0.

Копенгаген впервые в своей истории вышел в четвертьфинальную стадию еврокубка. Напомним, в групповом турнире датчане встречались с киевским Динамо – оба матча завершились с одинаковым счетом 1:1.

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Манчестер Юнайтед с первых минут захватил инициативу, но до реальных моментов у ворот датчан дело не доходило. Неплохой шанс был у Рашфорда, который пробил с перспективного штрафного мимо ворот. Копенгаген ответил опасным прострелом с фланга – Дарами не смог нанести удар с линии вратарской. Уже на 15-й минуте Столе Сольбаккен вынужден был провести вынужденную замену – Бойлесен травмировался и покинул поле. А через две минуте Копенгаген мог забивать – два подряд удара из пределов штрафной приняли на себя защитники МЮ.

Ван Бисакка головой пробил в перекладину, но рефери зафиксировал офсайд. Очередной перспективный штрафной испортил Бруну Фернандеш, который пробил выше. В конце тайма Марсьяль упал в штрафной – Тюрпен не дал пенальти. На 45-й минуте Гринвуд отправил мяч в ворота, однако вмешался VAR – офсайд. В конце концов, первая половина игры завершилась без голов.

В дебюте второго тайма Рашфорд ворвался в штрафную и отдал на Фернандеша. Португалец сбросил на Погба, который пробил значительно выше. Фред попытал счастья дальним выстрелом – в руки голкиперу. На 57-й минуте арбитр во второй раз отменил гол в ворота Копенгагена – Гринвуд пробил в штангу, а Рашфорд, который добил, находился в офсайде. Позже опять штанга спасла датчан после удара Фернандеша!

Был момент и у команды Сольбаккена, но удар из пределов штрафной был заблокирован. Был близок к взятию ворот Марсьяль – голкипер совершил эффектный сейв. Уже в компенсированное время команды обменялись моментами, но все же перенесли определение победителя на экстра-тайм.

Уже в начале дополнительной 30-минутки Марсьяль не реализовал выход один на один, проиграв дуэль голкиперу. Сразу же француз заработал пенальти, который реализовал Бруну Фернандеш. 1:0. Практически тут же португалец мог оформить дубль после невероятного прохода и паса Марсьяля, но на этот раз не сложилось. Еще один удар Фернандеша парировал голкипер датчан. Стандарт завершился еще одним чудо-моментом– Юнссон вновь продемонстрировал чудеса реакции, а Линделеф попал в штангу!

В конце концов, гол Фернандеша стал единственным, хотя англичане имели полную авоську моментов. В полуфинале команда Сульшера сыграет против победителя пары Вулверхэмптон – Севилья. Поединок 1/2 финала пройдет в Кельне 16 августа в 22:00 по Киеву.

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