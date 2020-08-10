Шахтер определился со списком игроков, которые вылетят на плей-офф Лиги Европы в Германии

Как стало известно "Футбол 24", в общей сложности 26 игроков отправятся в Германию на решающие поединки плей-офф Лиги Европы.
Шахтер – Базель: матч обслужит фартовый для Украины арбитр
Голкиперы: Пятов, Шевченко, Трубин.
Защитники: Болбат, Додо, Кривцов, Бондарь, Витао, Хочолава, Матвиенко, Сиприано.
Полузащитники: Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Алан Патрик, Коваленко, Пихальонок, Тайсон, Коноплянка, Марлос, Тете, Дентинью, Соломон.
Нападающие: Мораес, Фернандо, Сикан.
Отметим, что Шахтер сыграет с Базелем в 1/4 финала Лиги Европы, матч состоится 11 августа.
Базель: тотальний регрес і хаос, тренер на волосині, єврокубковий контраст – хто стоїть на шляху Шахтаря до півфіналу ЛЄ