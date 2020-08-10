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Шахтер определился со списком игроков, которые вылетят на плей-офф Лиги Европы в Германии

09:47 - Читати українською
Шахтер определился со списком игроков, которые вылетят на плей-офф Лиги Европы в Германии
Игроки Шахтера / фото ФК Шахтер

Донецкий Шахтер сформировал заявку футболистов, которые будут продолжать борьбу в ЛЕ 2020/21.

 

Как стало известно "Футбол 24", в общей сложности 26 игроков отправятся в Германию на решающие поединки плей-офф Лиги Европы.

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Голкиперы: Пятов, Шевченко, Трубин.

Защитники: Болбат, Додо, Кривцов, Бондарь, Витао, Хочолава, Матвиенко, Сиприано.

Полузащитники: Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Алан Патрик, Коваленко, Пихальонок, Тайсон, Коноплянка, Марлос, Тете, Дентинью, Соломон.

Нападающие: Мораес, Фернандо, Сикан.

Отметим, что Шахтер сыграет с Базелем в 1/4 финала Лиги Европы, матч состоится 11 августа.

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Источник: Футбол 24
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